Varta Aktie: Ein Hammer-Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta steckt in Problemen. Das nächste Hammer-Signal führt die Aktie ggf. an den Abgrund. Der Wert verlor am Freitag 3,6 % und kratzt damit an der Marke von 75 Euro. Jetzt wird es sehr eng, meinen die Analysten.

Der Batteriehersteller hat in den zurückliegenden Tagen eine weitere schlechte Nachricht produziert, die möglicherweise die Kursentwicklung behindert. Denn der Wert würde dem Vernehmen nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung