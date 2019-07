Varta Aktie: Gigantischer Aufwärtstrend…

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta ist weiterhin in einem sehr starken Aufwärtstrend verankert. Auch am Mittwoch ging es für den Autozulieferer um mehr als 1 % nach oben. Damit hat sich ein Hausse-Modus etabliert, der seinesgleichen suchen dürfte. Allein in den vergangenen sechs Monaten ging es für Varta um mehr als 50 % nach oben. Der Trend dürfte sich fortsetzen, meinen die charttechnischen und die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



