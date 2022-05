Varta-Aktie: Gibt es die große Überraschung?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie sieht sich in den letzten Wochen wieder stärkeren Angriffen der Bären ausgesetzt. Das liegt zu einem großen Teil am schwachen Gesamtmarkt, der belastet durch den Sell-off an der Wall Street in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben hat, zum anderen aber auch am gefühlten Stillstand bei der im vergangenen Jahr so energisch angekündigten E-Offensive. Das Warten geht weiter Noch… Hier weiterlesen