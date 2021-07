Varta-Aktie: Gibt es Gespräche mit Apple?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple macht nun wohl Nägel mit Köpfen und will bald ein eigenes E-Auto auf den Markt bringen. Dazu werden Zulieferer benötigt und auch Auto-Batterien. In diesem Bereich ist nun auch Varta unterwegs und deshalb drängt sich die Frage natürlich auf. Was ist zum aktuellen Zeitpunkt bekannt?

Diese Gespräche befinden sich allerdings noch ganz am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung