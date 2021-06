Varta-Aktie: Gelingt der Ausbruch nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Story ist gut bei Varta. Der Trend hin zur E-Mobilität nimmt an Tempo zu. Diverse Autohersteller kündigen vermehrt die Produktion und Entwicklung von E-Autos an. Dabei verliert der Antrieb mit Wasserstoff zunehmend an Bedeutung – zu teuer und zu kompliziert.

Manch ein Autohersteller vermeldet gar den kompletten Rückzug aus dem Bau von Verbrennern an. Ob Diesel oder Benziner – dem E-Auto ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung