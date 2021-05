Varta-Aktie: Gelingt das?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Varta-Aktie. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Derzeit kommt es bei der Varta-Aktie darauf an, den Schlusskurs weiter nach oben über den EMA50 hinauszuschieben. Die Entwicklung! Nachdem am 28. Januar bei 181,30 Euro ein neues Allzeithoch erreicht wurde, führte eine Korrektur in einen neuen Aufwärtstrend. nach einem Tief vom 11. Mai ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!