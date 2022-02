Varta-Aktie: Ganz klassisch – Chance und Risiko

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Rund die Hälfte an Wert hat die Varta-Aktie von ihren Tops in 2021 verloren. Die jüngste Abwärtsbewegung hat sich nochmals beschleunigt. So wurde bei hohen Umsätzen am 24. Januar ein vorläufiges Tief im Abwärtstrend gebildet bei 87,30 Euro. Die nachfolgende Erholung bis an die runde Marke bei 100 Euro wurde zum Teil abverkauft.

Zum Wochenschluss ist die Varta-Aktie bei 93 Euro auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung