Varta-Aktie: Ein Fünkchen Hoffnung!

Die Aktie von Varta hat den Xetra-Handel am Freitag mit einem weiteren Abschlag von 1,5 Prozent auf 114,10 Euro beendet. Am Freitag davor waren für die Papiere des Batterie-Herstellers zum Handelsschluss noch 131,30 Euro aufgerufen worden. Ein Wochenminus bei der Varta-Aktie von 13 Prozent ist zweifellos eine herbe Enttäuschung, was auch den zuletzt harschen Analystenmeinungen geschuldet sein dürfte. Und doch gibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



