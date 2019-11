Varta Aktie: Extreme Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta marschierte in den vergangenen Wochen auf geradezu extreme Weise nach oben. Die Geschwindigkeit war so enorm, dass es jetzt zu einer Pause kommen musste. Idealtypisch verharrt der Kurs direkt oberhalb der Grenze von 100 Euro. Damit sind sowohl die fundamental orientierten Analysten wie auch die charttechnisch und technisch orientierten Analysten gut damit leben könnten – denn der Aufwärtstrend hält an. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung