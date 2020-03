Varta Aktie: Es ist noch nicht vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta Aktie kann sich der anhaltenden Sorge um das Coronavirus nicht entziehen. Das Papier verlor am Donnerstag um knapp zwölf Prozent an Wert und befindet sich damit in bester Gesellschaft. Noch sehr viel deutlicher sind die Verluste im mittelfristigen Chart. In nur vier Wochen mussten die Anleger mittlerweile Kursverluste von etwa 30 Prozent hinnehmen und es sieht ganz so aus, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung