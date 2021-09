Varta-Aktie: Es ist erstaunlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta pendelt seit Wochen in einer Range von 137 und 130 Euro. Aktuell notieren die Papiere des Batteriekonzerns eher am unteren Ende, am Mittwochvormittag wurden sie nach einem Abschlag von gut einem Prozent bei 131,60 Euro gehandelt. Sicherlich, das ist weitaus weniger als die rund 165 Euro, die vor Präsentation der Quartalszahlen vor knapp einem Monat noch für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



