Varta Aktie: Es ist absurd!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta folgte in der zurückliegenden Woche ziemlich genau dem Gesamtmarkt: Zwei Handelstagen mit massiven Kursverlusten folgte eine deutliche Verbesserung. So rutschten die Papiere des Batterieherstellers nach einem guten Start bei 72,75 Euro am Dienstag auf bis zu 68,15 Euro am Mittwoch. Die Woche beendete die Varta-Aktie letztlich mit einem Tagesplus von 1,4 Prozent bei 71,80 Euro. Viel zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung