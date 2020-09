Varta Aktie: Erstmal abgeprallt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta Aktie: Die Bullen waren einfach zu Schwach. Es hat sich in den letzten Handelswochen bereits angedeutet, dass das Hoch von 128 Euro als deutlicher Widerstand fungiert. Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass es auch so war. Denn der Kurs gibt nun deutlich nach und läuft die 200er an. Obwohl derzeit Rückgänge zu sehen sind, besteht dennoch die Chance, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung