Varta-Aktie: Erholung verpufft

In Zeiten von Unsicherheit und Krieg fallen Aktien – so wie heute am „historischen“ Tag des Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die Varta-Aktie so mit einem neuen Tief in der seti dem Sommer 2021 laufenden Abwärtsbewegung. Das Tief notiert bei 82,20 Euro – der Kurs erholt sich hingegen am Vormittag bis auf knapp 86 Euro.

Schon in den letzten Handelstagen griffen die ...



