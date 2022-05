Varta-Aktie: Er hatte so eine Ahnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das war zweifellos nicht die Woche für Varta, zumindest nicht an der Börse. Kurz vor Veröffentlichung der Quartalszahlen, die am kommenden Donnerstag anstehen, hat die Aktie des Batterieherstellers massiv an Wert eingebüßt: Von 89,78 Euro am vorvergangenen Freitag ging es mit der Varta-Aktie hinab auf nur noch 82,42 Euro vor dem Wochenende – ein Minus von gut acht Prozent. Ein… Hier weiterlesen