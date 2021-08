Varta-Aktie: Die Enttäuschung sitzt tief!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Dax ging am Freitag munter auf Rekordjagd und konnte zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 16.000 Punkten überschreiten. Allerorten scheint sich Optimismus breit zu machen und die Laune an den Märkten könnte dieser Tage wohl kaum besser ausfallen. Ausgerechnet die oft gefeierte Varta-Aktie konnte davon aber nicht im Ansatz profitieren.

Lange Zeit lachten sich viele Anleger noch ins



