Varta Aktie: Enthüllt – Kooperation mit Apple

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Varta wird nach sehr starken Kurszuwächsen in den vergangenen Tagen nach Meinung von Analysten weiter klettern können. Zuletzt war in der vergangenen Woche bekannt geworden, dass die Unternehmensleitung mit Apple kooperiert. Apple verwendet in den Ohrhörern des eigenen Hauses Batterien von Varta. Die öffentliche Wahrnehmung dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach kein Zufall sein. Dies bietet beiden Parteien viel Potenzial.

Varta: Ideal für Apple

Varta ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung