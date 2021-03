Varta-Aktie: Energiegeladenes Comeback?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta AG ist eines der deutschen Industrie-Urgesteine, die im Hinblick auf die sehr schnelllebige Wirtschaft schon eine Ewigkeit am Markt besteht. 1887 gegründet, hat Varta eine so lange Geschichte wie nur wenige andere Firmen, die an der Börse gelistet sind.

Die Baden-Württemberger sind seit jeher ein relevanter Akteur in der Branche der Batteriehersteller und die Marke “Varta” steht für hervorragende Qualität. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung