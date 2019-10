Varta Aktie: Ende des Hypes? Das ist ein massives Signal…

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta ist in den vergangenen Tagen – „endlich“ – wieder etwas schwächer geworden. Binnen von fünf Handelstagen ging es für die Aktie um mehr als 4 % abwärts. In den zurückliegenden vier Wochen ist die Aktie noch einmal um 4,6 % gestiegen. Unter dem Strich also ist der Wert auch kurzfristig noch im Hausse-Modus. Dennoch: In den vergangenen drei Monaten ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung