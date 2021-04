Varta-Aktie: Eine gute und eine schlechte Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Was zu Beginn der Woche noch nach einer kleinen Rallye aussah, wurde am Dienstag knallhart abverkauft. Grund dafür waren Neuigkeiten vom Tech-Giganten Apple. Warum die Aktie in Zukunft dennoch interessant bleibt und was das mit Porsche zu tun hat, wird anschließend erläutert.

Apple plane dem Nachrichtenportal Nikkei Asia zufolge, in diesem Jahr die Produktion seiner AirPods um bis zu 30 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



