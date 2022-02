Varta-Aktie: Eine glasklare Angelegenheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

In der laufenden Woche wurde über die Varta-Aktie munter spekuliert. Seinen Anfang nahm alles mit einem Bericht der „Automobilwoche“, der am Montag veröffentlicht wurde. Der streute Gerüchte, dass der deutsche Batteriehersteller womöglich einen neuen Großauftrag von Mercedes-Benz für die Lieferung von Hochleistungszellen an Land gezogen haben könnte.

Es dauerte nicht lange, bis das Thema an den Börsen aufgegriffen wurde. Nach einem deutlichen



