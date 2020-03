Varta-Aktie: Dreht der Kurs jetzt wieder nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Heute ist die Aktie von Varta positiv in den Handel gestartet. Aktuell notiert die Aktie bei ungefähr 73 Euro, ein Plus von ca. 0,55 Prozent. Nach der hervorragenden Rallye letztes Jahr befindet sich die Aktie seit Jahresbeginn in eine Kurskorrektur. Dreht sich der Kurs jetzt oder sollten die Anleger noch warten?

Charttechnische Analyse: Indikatoren und Oszillatoren

Nach den jüngsten Rücksetzern liegt die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung