Varta-Aktie: Doch wieder kaufen?

Varta ist nach einem heftigen Absturz vor 10 bis 14 Tagen inzwischen wieder deutlich stabiler geworden. Am Mittwoch kam es zu einer fast schon überraschenden kleinen Erholung. Der Wert schaffte einen Aufschlag in Höhe von 1,8 %. Dies wiederum hat die Bilanz der vergangenen fünf Tage erheblich aufgebessert, so dass schon fast von einer Trendumkehr auszugehen ist.

War der Absturz zu heftig?

