Varta Aktie: Diesen Donnerstag…!

Kommenden Donnerstag (= 17. Juni) ist es so weit: Bei der Varta AG steht die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) an. Die Veranstaltung soll zwar in den Geschäftsräumen des Unternehmens stattfinden, was bezeichnender Weise am „VARTA-Platz 1“ in Ellwangen ist. Doch wie in diesen Zeiten durchaus üblich soll auch die Varta HV als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden (schade, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



