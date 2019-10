Varta Aktie: Diese Gefahr besteht jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta Aktie | ISIN:DE000A0TGJ55 | WKN:A0TGJ5

Die Anleger dieses Wertpapiers haben ordentlich Grund zur Freude. So konnte es in 2019 um fast 300 % an Wert dazu gewinnen. Aber nach größeren Anstiegen gibt es auch immer größere Erholungen. Da sich aktuell bereits eine Korrektur in Form einer Seitwärtsphase eingestellt hat, besteht nun natürlich auch die Gefahr, dass sich die Konsolidierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung