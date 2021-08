Varta-Aktie: Davon hängt wohl fast alles ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Kursverfall bei der Aktie von Varta geht auch in der neuen Börsenwoche unvermindert weiter: Um weitere neun Prozent auf nur noch knapp 124 Euro rutschten die Papiere des Batterien-Herstellers bis zum Mittag im Xetra-Handel ab. Damit hat die Varta-Aktie binnen einer Woche mehr als 20 Prozent ihres Werts eingebüßt, was zweifellos mit den am Freitag präsentierten Zahlen zum ersten Halbjahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



