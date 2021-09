Varta-Aktie: Da muss noch mehr passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die laufende Woche verlief für die Varta-Aktie bisher alles andere als zufriedenstellend. Am Montag ging es zunächst mit satten Verlusten los, die sich an diesem Tag quer durch die Märkte zogen. Da es an Neuigkeiten rund um das Unternehmen fehlte, folgten die Anleger auch am Dienstag dem allgemeinen Trend.

Nach einem kurzzeitigen Rücksetzer auf 110,95 Euro bescherte dieser der Aktie eine Erholung



