Varta-Aktie: Da muss mehr kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Wie geht es weiter mit der Varta-Aktie? Gelingt es den Nachrichten der vergangenen Tage die Varta-Aktie zu stabilisieren oder gar zu stärken? Das derzeit gar nicht so leicht zu entscheiden. Denn die Analysten-Meinungen sind eher verhalten. Darauf wies das Börsenmagazin „deraktionaer.de“hin. So blieben die Finanzexperten trotz Entwicklungsoffensive des Unternehmens Varta in Sachen Lithium-Ionen-Zellen zurückhaltend. Eine Kaufempfehlung mochte daher dann auch keiner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung