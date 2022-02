Varta-Aktie: Da muss einfach mehr kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie hatte in der laufenden Woche durchaus ihre Momente. Im gestrigen Handel etwa ging es zeitweise bis auf 96 Euro in die Höhe, was mehrere Medienberichte auf Spekulationen um einen angeblichen Großauftrag seitens Mercedes-Benz zurückführten. Es wäre nach Porsche der zweite große deutsche Autobauer, der sich für Batterietechnologie von Varta interessiert.

Ob die kurzzeitigen Kursgewinne sich damit tatsächlich erklären lassen, sei ...



