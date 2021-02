Varta-Aktie: Die Bullen zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Hinter der Varta-Aktie liegt ein äußerst erfolgreicher Börsenmonat. Um rund 36 Prozent steigerte sich der Aktienwert in diesem Zeitraum. Am Mittwoch musste das Papier des Batterieherstellers jedoch einen Rücksetzer hinnehmen: Bereits am Vormittag setzten die Verluste ein.

Nachdem die Aktie mit knapp 170 Euro in den Handel startete, fiel sie kurz vor 11.00 Uhr auf 155 Euro. Bis zum Ende des Handelstages ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



