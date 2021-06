Varta-Aktie: Die Bullen sind sofort wieder da

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie kämpft seit Mitte Mai darum, endlich die Korrektur zu beenden, in die der Kurs im Anschluss an das Allzeithoch vom 28. Januar bei 181,30 Euro eingetreten ist. In ihrem Verlauf fielen die Notierungen unter den 50-Tagedurchschnitt zurück und sanken bis zum 5. März auf ein Tief bei 105,80 Euro ab. Es wurde am 11. Mai durch den Rückfall ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



