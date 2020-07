Varta Aktie: Bullen finden Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta Aktie: Der seit März aufwärts gerichtete Trend entfaltet seine Wirkung. So konnten die Bullen die Unterkante nutzen, um gen Norden abzudrehen. Aufgrund der fünf welligen Struktur der Aufwärtsbewegung, ist dennoch mit einer ABC Korrektur zu rechnen. Das bedeutet, dass das Julihoch nicht mehr überwunden wird und es nochmals auf die 200-Tagelinie geht. So oder so ist derzeit mit übergeordnet steigenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



