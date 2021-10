Varta-Aktie: Die Bullen drehen viel zu früh wieder ab

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Im Sommer krönte die Varta-Aktie ihre im Mai begonnene Rallye am 10. August mit einem Hoch bei 165,90 Euro. Anschließend ging der Wert in eine Abwärtsbewegung über. Sie verlief insbesondere an den ersten Tagen ausgesprochen steil und ließ den Kurs am 20. September und 6. Oktober mit Tiefs bei 111,30 und 110,55 Euro zweimal die Unterstützung bei 110,00 Euro testen.



