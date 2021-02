Varta-Aktie: Blick auf die Zahlen Q3/2020

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta Gruppe weist weiterhin einen hohen Umsatz und Umsatzwachstum auf. In den ersten drei Quartalen stieg der Konzernumsatz auf 159,7 % an. Dies entspricht einem Absatz von 630,3 Millionen Euro. Auch das organische Umsatzwachstum ist um 69,7 % angestiegen. Das EBITDA stieg um stolze 180,7 % auf 176,8 Millionen Euro an. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 28 %. Ein herausragender ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



