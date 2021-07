Varta-Aktie: Besser als nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Seit einiger Zeit tut die Varta-Aktie sich recht schwer damit, die 140-Euro-Marke nachhaltig hinter sich zu lassen. Darüber wurde auch an dieser Stelle bereits berichtet. So wirklich viel hat sich in dieser Hinsicht zuletzt nicht getan, zumindest ging es im gestrigen Handel aber in die richtige Richtung.

Am Montag konnte die Aktie des Batterienherstellers sich um immerhin 0,45 Prozent verbessern. Ohne Frage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung