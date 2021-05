Varta-Aktie: Baut sich endlich Vertrauen auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das könnte nun doch etwas werden mit der Varta-Aktie. Der Wert verläuft stabil. Die jüngsten Rücksetzer wurden aufgefangen. Die Quartalsdaten brachten keine großen Überraschungen. Die Anleger scheinen wieder Hoffnung zu schöpfen.

Seit August 2020 präsentiert sich die Varta-Aktie in einer stabilen Seitwärtsbewegung. Abgesehen von einem kurzem Ausflug in höhere Kursregionen Ende Januar und im Februar 2021 kann eine Range in der Varta-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



