Varta-Aktie – Bärenfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das sieht doch gar nicht so schlecht aus! Die Varta-Aktie seit Anfang September 2020 mit einer Korrektur! Von einem Hoch am 03. September 2020 bei 138,50 Euro ging es die vergangenen Wochen wieder abwärts! Aktuell pendelt der Wert in den letzten vier Handelstagen um das Niveau von 115 Euro! Dabei sind die Aussichten für die Varta-Aktie grundsätzlich positiv. Das Unternehmen ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung