Varta-Aktie: Der Ausbruch ist da!

Es hat sich schon angedeutet. Die Varta-Aktie klebte förmlich in den vergangenen Handelstagen an einem Widerstandsbereich. Nur leichte Rücksetzer kamen in den Wert. Diese wurden jedoch aufgefangen. So bildete sich nach der Erholung im Mai und Juni 2021 im Kursverlauf ein kleines symmetrisches Dreieck.

