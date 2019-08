Varta Aktie: Aufwärtstrend intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Es ist noch keine zwei Jahre her, dass die Varta-Aktie im Rahmen eines IPO an die Börse ging – der damalige Ausgabekurs lag übrigens bei 17,50 Euro je Aktie. Um das einzuordnen: Inzwischen steht die Aktie im Bereich von 75 Euro. Alleine auf Sicht der vorigen 12 Monate hat die Aktie rund 220% an Kurswert gewinnen können, Gegenwind vom Gesamtmarkt hin ...



