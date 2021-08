Varta-Aktie: Auf dem Sprung zum nächsten Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie des Batterieherstellers Varta befindet sich seit Mitte Mai erneut in einer steilen Aufwärtsbewegung. Allein in dieser Woche konnte der Kurs um 12 % zulegen. Auch am gestrigen Tag ging es heiß her. Auf einen bullischen Kurssprung von 152,4 € auf 157,7 € folgte kurzzeitig ein Abverkauf auf 143,0 €. Allerdings gelang es den Bullen, die Oberhand zu behalten, weshalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



