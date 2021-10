Varta-Aktie: Auf Nummer sicher!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der jüngste Aufwärtstrend von Varta an der Börse ist am Freitagvormittag erst einmal gestoppt worden. Im schwächeren Marktumfeld verloren auch die Papiere des Batterieherstellers minimal auf zunächst 133,55 Euro. Dennoch kann sich das Plus für die Varta-Aktie aus der zurückliegenden Woche noch immer sehen lassen, der Aufschlag aus den letzten fünf Handelstagen beträgt rund acht Prozent. Eine Expertin hält das allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



