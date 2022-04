Varta-Aktie: Aktionäre üben sich in Geduld!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie hat es weiterhin schwer. Obwohl sie im heutigen Handel zulegen konnte, bleibt die aktuelle Situation unverändert schwierig. Die YTD-Performance zeigt einen Verlust von rund 25 Prozent. Eine Bodenbildung ist nicht so einfach zu realisieren, wie sich so manch ein Anleger das wünschen würde. In dieser Woche ist die Aktie erneut unter die 90-Euro-Marke gerutscht. Die Aussichten für den… Hier weiterlesen