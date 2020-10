Varta Aktie: Absturz oder Höhenflug!?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta kann sich aktuell nicht so recht entscheiden: Mal geht es leicht nach oben, dann erfolgt prompt die nächste Abwärtskorrektur. Und so pendeln die Papiere des deutschen Batterie-Herstellers seit Tagen um die 114 Euro. Am Dienstagvormittag konnte die Varta-Aktie im Xetra-Handel erneut leicht auf 114,50 Euro zulegen. Wie nachhaltig der Aufwärtstrend sein wird, muss sich erst noch zeigen.



