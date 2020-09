Varta-Aktie – ACHTUNG!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Anleger freuen sich! Die Varta-Aktie im Höhenflug! Mit einem jüngst erreichten Kurs knapp über 135 Euro wurde ein neues Hoch in der seit April 2020 laufenden Aufwärtsbewegung erreicht! Zudem konnten die jüngsten Tops als auch das hoch von Ende 2019 übertroffen werden! Charttechnisch ist zudem noch Restpotenzial in Richtung 150 Euro durchaus noch vorhanden! In diesem Bereich verläuft die obere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung