Varroc Lighting Systems erweitert Elektronik-Kapazitäten durch Joint-Venture-Vereinbarung

Temeswar, Rumänien (ots/PRNewswire) - Varroc Lighting Systemsverkündete heute die Unterzeichnung einer Joint-Venture-Vereinbarungmit ELBA, einem privat geführten Beleuchtungs- undElektronikunternehmen mit Sitz in Rumänien.Der Schwerpunkt des Joint Ventures wird auf derElektronikherstellung liegen, und angesichts der ständig zunehmendenelektronischen Bestandteile von Beleuchtungsprodukten wird es daserfolgreiche Wachstum von Varroc Lighting in Europa bedeutendunterstützen. Das Joint Venture wird seinen Sitz im rumänischenTemeswar haben. Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben."Varroc entwirft und entwickelt seine gesamte Elektronikhardwareund -software selbst. Vertikal integrierte Produktion hinzuzufügenwird unser profitables Wachstum weiter unterstützen", so StephaneVedie, Präsident und CEO von Varroc Lighting Systems. "ELBA ist einanerkannter Beleuchtungsspezialist auf dem europäischen Markt und wirfreuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft.""Der globale Beleuchtungsmarkt unterliegt bedeutendenVeränderungen, und die Elektronikintegration ist der Schüssel für dieErfüllung der aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Endkunden",so Bogdan Cocian, CEO von ELBA. "Wir brennen darauf, dieses neueJoint Venture mit Varroc als Partner zu starten, um unsere Lieferungvon Elektronikkomponenten vertikal zu integrieren und zu optimieren."Die Partnerschaft mit ELBA ist Varroc Lightings zweite Initiativemit Schwerpunkt Elektronik in den letzten Monaten. Im Juli übernahmdas Unternehmen Sa-ba Automotive, einen Hersteller kleinerBeleuchtungs- und Elektronikprodukte mit Sitz in der Türkei.Ein Foto von Vedie und Cocian finden Sie unter:http://bit.ly/VarrocELBAVentureInformationen zu Varroc Lighting SystemsVarroc Lighting Systems ist ein führender globaler Lieferant voninnovativen Beleuchtungslösungen für Automobile und Zweiräder mit denSchwerpunkten Sicherheit, Mobilität und Stil. Varroc Lighting Systemsversorgt den Mainstream-Automobilmarkt durch qualitativ hochwertige,jedoch kostengünstige Lösungen mit hochmoderner Technologie. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Plymouth, Michigan, USA, beschäftigtweltweit über 7.200 Mitarbeiter in Betrieben in Afrika, Asien,Europa, Nordamerika und Südamerika. Varroc Lighting Systems ist einwichtiges Mitglied der Varroc Group-Familie mit GeschäftsschwerpunktAutomobilteile.Besuchen Sie www.varroclighting.com, um weitere Informationen zuerhalten.Informationen zu ELBAELBA, mit Sitz in Temeswar und fast 100 Jahren Tradition, ist einführender Hersteller in Osteuropa, der auf den Mainstream-Markt fürAutomobilbeleuchtung und technische Beleuchtung spezialisiert ist.Pressekontakt:Jackie Chizuk (734) 446-4405 Varroc@varroclighting.comOriginal-Content von: Varroc Lighting Systems, übermittelt durch news aktuell