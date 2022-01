Varonis-Aktie: Eine interessante Empfehlung!

Die Varonis-Aktie hat in der Year-to-date-Betrachtung stark abgebaut: An der Nasdaq ist der Titel seit Januar um 11,91 Prozent abgesackt. In der vergangenen Woche ging es für den Kurs des Unternehmens weiter abwärts: Der Titel verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein Minus von 11,69 Prozent. Den letzten Handelstag schloss das Varonis-Papier ebenfalls mit einem 2,05-prozentigen Defizit und einen Kurs von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung