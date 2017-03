Variscite hat seine DART-6UL-Produktlinie weiter verbessert, mit einem 696-MHz-Prozessor und energiesparenden i.MX 6ULL-Varianten

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Variscite, ein weltweit anerkanntes Entwicklungs- undProduktionsunternehmen für System-on-Module (SOM), gibt dieErweiterung seiner beliebten DART-6UL (http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a7/dart-6ul-freescale-imx-6ul?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=6ull-696mhz&utm_term=DART-6UL)-Plattform diesen Monat bekannt. Neue Konfigurationen werden den696MHz Cortex-A7 Geschwindigkeitsbereich sowie die energiesparendeni.MX 6ULL (http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a7/dart-6ul-freescale-imx-6ul?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=6ull-696mhz&utm_term=i.MX-6ULL)-Varianten unterstützen.Diese in hohem Maße kosten- und energieoptimierte Plattform misst nur25 mm x 50 mm und kommt häufig in sich schnell entwickelndenAnwendungen, wie beispielsweise im Internet der Dinge, zum Einsatz.Die DART-6UL kann im schnell wachsenden Netzwerk vernetzter Objekte,wie Smart Homes, Wearables und Weißwaren, untergebracht werden, sowiein vielen anderen tragbaren und batteriebetriebenen eingebettetenSystemen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131119/653802 )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/482122/Variscite_DART_6UL.jpg )Durch die Einführung des verbesserten 696-MHz-Prozessors und der6ULL-Varianten ist Variscite in der Lage, sein SoM-Angebot für Kundenin unterschiedlichen eingebetteten Segmenten noch weiter zuoptimieren. Eine große Auswahl an Schnittstellen, vollständigzertifizierte WiFi/BT-Konnektivität, geringe Größe und geringerEnergieverbrauch sind in einer sehr attraktiven Preislage erhältlich- schon ab 24 USD.Die DART-6UL bietet einen umfassenden Temperaturbereich von -40bis 85oC und eine garantierte Lebensdauer von 15 Jahren, was sie zueiner idealen Lösung für eingebettete Industrieanwendungen macht.Die produktionsbereite Software-Suite von Variscite für dieDART-6UL, mit der Linux Yocto, Linux Debian und Android abgedecktwerden, liefert eine All-Inklusive-Lösung, wodurch dieEntwicklungsbemühungen beträchtlich erleichtert und dieMarkteinführungszeiten erheblich verkürzt werden.Einige der wichtigsten Merkmale und Funktionen des DART-6UL sind:- Geringe Größe: 25 mm x 50 mm x 4 mm- NXP i.MX 6UltraLite und 6ULL 528MHz/696MHz ARM Cortex-A7 mitoptionalen Sicherheitsfunktionen- Bis zu 512 MB DDR3L und 512 MB NAND / 32 GB eMMC- Zertifiziertes Wi-Fi 802.11 b/g/n- Bluetooth 4.1/BLE- Duales 10/100 Mbps Ethernet- 2D Pixel Beschleunigungfunktion- Anzeige: 24-Bit parallel RGB bis zu WXGA- Touchscreen-Controller- Duale USB 2.0 OTG (Host/Gerät)- Audio-Eingang/Ausgang- Duales CAN, UART, I2C, SPI, PWM, ADC- Paralleler Kameraeingang- Industriefähiger Temperaturbereich- Betriebssystem: Linux Yocto, Linux Debian, AndroidVerfügbarkeit und Preisgestaltung:Die DART-6UL SoM und die zugehörigen Entwicklungspakete können absofort in Produktionsmengen bestellt werden, für nur 24 USD proEinheit.Über Variscite:Variscite ist eine führende Entwicklungs- undProduktionsgesellschaft für System-on-Module (SOM) undSingle-Board-Computer (SBC) (http://www.variscite.com/products/system-on-module-som?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=6ull-696mhz&utm_term=System-on-Modules). Als bewährter Lieferant vonEntwicklungs- und Produktionsdiensten für eine Vielzahl vonEmbedded-Plattformen verwandelt Variscite die Visionen seiner Kundenin erfolgreiche Produkte.Mehr über Variscite erfahren Sie auf der Website (http://www.variscite.com/?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=6ull-696mhz&utm_term=website).Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail ansales@variscite.com oder telefonisch unter +972-9-9562910.Original-Content von: Variscite, übermittelt durch news aktuell