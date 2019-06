Variabler Stromtarif: aWATTar und Discovergy schaffen mehr Platz für Wind- und Sonnenstrom (FOTO)

Aachen (ots) -In Deutschland können Verbraucher ihre Stromkosten und ihrenCO2-Fußabdruck durch bewusste Veränderung ihres Verhaltens senken undzur Integration von Wind- und Solarenergie ins Stromnetz beitragen.aWATTar bietet Stromtarife an, die sich stündlich am Preis derStrombörse EPEX Spot ausrichten. Diese sinken dann, wenn die Sonneflächendeckend scheint und/oder der Wind bläst. Oder, wenn in derNacht oder an Feiertagen die Stromnachfrage zurückgeht. Grundlage fürdie Abrechnung der variablen Stromtarife sind intelligenteStromzähler von Discovergy.Die Weitergabe variierender Preise für Strom an die Endverbraucherist ein entscheidender Schritt für die Energiewende. aWATTar undDiscovergy ergreifen damit die Initiative, um dezentraleSpeicherpotenziale, die bei Endkunden schlummern, zu heben undPeak-Zeiten zu reduzieren. Da der variable Tarif konkrete Anreizesetzt, den Verbrauch zeitlich zu verlagern, schafft er nicht nur einBewusstsein dafür, wie sehr das Energiesystem vom Wetter abhängt,sondern gleichzeitig mehr Spielraum für Wind- und Solarenergie imdeutschen Stromnetz."An Ostern 2019 hat das herrliche Wetter zu negativenBörsenstrompreisen geführt. Mit unserem Tarif HOURLY werden unsereStromkunden mit niedrigeren Preisen motiviert, künftigeEnergieverbräuche vorzuziehen. Ideal, um die Waschmaschine anzuwerfenoder das Elektroauto aufzuladen", so aWATTar-Geschäftsführer SimonSchmitz.Im Web-Portal von Discovergy erhalten aWATTar-Kunden denBörsenstrompreis in Echtzeit visualisiert. Auf der Webseite desEnergieversorgers gibt es zudem kontinuierlich einen Vorausblick."Damit wird ökologisch sinnvolles Verhalten belohnt. Und mit denvielfältigen Möglichkeiten zur Automatisierung, an denen wir mitHerstellern, z.B. von Wärmepumpen oder von Ladeinfrastruktur,arbeiten, wird das Ganze zum Kinderspiel", so Schmitz."Mit dem variablen Stromtarif zeigt sich erstmals das ganzePotenzial unserer intelligenten Stromzähler für die Energiewende", soDiscovergy-Geschäftsführer Nikolaus Starzacher. "Mit der Zunahmezeitlich steuerbarer Stromverbraucher wie Wärmepumpen oderElektroautos werden solche Tarife sukzessive an Bedeutung gewinnen.Gleichzeitig helfen die Preissignale dabei, Peak-Zeiten zureduzieren. Wir flexibilisieren die Ökostrom-Nachfrage undvereinfachen den weiteren Zubau erneuerbarer Energien."Discovergy entwickelt seit 2009 gezielt verbrauchernahe Lösungen,die zu Verhaltensänderungen motivieren. Die Smart Meter ermöglichen,den Energieverbrauch in Echtzeit zu beobachten und somit Stromfresserzu erkennen. Durch Kooperation wie die mit aWATTar kommen weitereMehrwerte hinzu.Pressekontakt:Pressekontakt Discovergyvia Cleantech MediaMartin Jendrischikmj.extern@discovergy.com0341/5257605-0Original-Content von: Discovergy GmbH, übermittelt durch news aktuell