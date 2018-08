Varia US Properties wächst im Halbjahr und bekräftigt Dividendenversprechen

Zug (awp) - Die an der SIX kotierte Immobiliengesellschaft Varia US Properties hat im ersten Halbjahr 2018 in ihr Portfolio investiert und ist so gewachsen. Der Gesamtertrag rückte um 7,2 Prozent auf 46,4 Millionen US-Dollar vor, wobei der Soll-Mietertrag dank den Investitionen um gut einen Drittel auf 35,3 Millionen hochgeschnellt ist. Demgegenüber halbierte sich der Gewinn aus Portfoliowertberichtigungen verglichen mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten