Varia US Properties erzielt 2017 Reingewinn von 34,9 Millionen US-Dollar

Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte Immobiliengesellschaft Varia US Properties hat 2017 einen Reingewinn von 34,9 Millionen US-Dollar erzielt. Ein Vergleich mit dem vorhergehenden Geschäftsjahr ist wenig aussagekräftig, da das Immobilienportfolio der Gesellschaft erst im Laufe des Jahr 2016 aufgebaut wurde. Varia US Properties weist denn gegenüber der Vergleichsperiode auch ein Gewinnplus von 115 Prozent auf, obwohl diese 15 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten